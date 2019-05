MLADENCI UDRUŽILI SNAGE PA ISEKLI TORTU! A tek da čujete kakva ih je muzika u tom trenutku pratila! (VIDEO)

Dragana Džajić i Miloš Ivanović udruženim snagama isekli su mladenačku tortu pred oduševljenim zvanicama. Većina je i dalje na nogama i slavi ljubav ovog para, koji je s velikom preciznošću načeo višespratni slatkiš.

U tom trenutku, čitavom salom brujala je pesma "Happy" stranog repera Farela Vilijamsa. Nasmejani gosti zajedno sa mladencima sve vreme su pratili dobro poznati ritam.

foto: Printscreen

Dragana i Miloš sudbonosno "da" izgovorili su danas u poznatom prestoničkom hotelu pred 250 zvanica. Prvi ples par je zaigrao uz pesmu Hulija Iglesijasa i Doli Parton iz 1993, "When you tell me that you love me". Čitavu svadbenu salu bajkovito je dekorisala firma "Wedding and Events by Svadbena zvona". Porodice Džajić i Ivanović nisu skrivale radost.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir