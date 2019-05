ĆUTAO JE SAMO ZBOG LUNE! Denserova bivša pred celom Srbijom otkrila s kim ju je sve VARAO, pa kad je opleo... nije bilo KRAJA! ŽESTOKO!

Anabela Atijas gostujući u jednoj emisiji otkrila je s kim ju je sve Gagi varao dok je bila u braku sa njim, što je densera veoma povredilo. Pošto je obelodanila da u pitanju nisu bile samo koleginice, već i bliske prijateljice, ona tvrdi da je to na kraju u potpunosti razorilo njihov dugogodišnji odnos.

Besan, Đogani je istakao da i on ima mnogo šta da kaže, ali da želi da sačuva porodicu na okupu i da to neće iznositi i javnost. On napominje da njihova ćerka Luna Đogani nikako ne bi bila ponosna na ono što je Anabela izjavila, kao i to da Atijasova nikada nije uvažila nijednu denserovu kritiku.

"Nisam se oglašavao. Odlučio sam da se povučem, ovo što se desilo sa Anabelom u emisiji me malo povredilo. To nije okej, nisam to očekivao od nje. Ja sam čovek koji zadnje dve godine nastoji da spoji porodicu zbog Lune i da se predstavimo kako jeste. To nije slika za javnost i priča za novinare, to deca dobro znaju. Luna se uvek hvali kako ima dobre roditelje. Diči se time kakve roditelje ima, da smo mi složni i onda Anabela ode u emisiju i složi nešto što smatram da nije trebalo da kaže. Ja otkako sam se razveo od nje, ona je potrčala da oplete po meni. To je bilo 2010.

Ona kada gostuje uvek ima neke ispade, uvek ima da kaže nešto u vezi sa mnom i kada ja hoću nešto da joj kažem, ona ne prima kritiku. Ona smatra da ništa nije pogrešila, to je za nju sve normalno. Tema je bila prevara, tamo je bilo pet žena. Mislite da one nisu bile prevarene i povređene na milion načina. Zašto one to nisu rekle, zašto baš Anabela mora da tako nešto kaže. Pogotovo što je Luna u 'Zadruzi'. Kad bi ona znala za ovo, ona bi sigurno poludela. Još je rečeno da se ona ne oglašava dok je Luna u 'Zadruzi'. 'Tata, molim te, vidi sa njom, pripazi', sve su to Lunine rečenice. Da nije toga ja bih žestoko, ali tu stradaju deca", rekao je Gagi Đogani.

