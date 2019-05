JA SAM NA MIRKINOJ STRANI, MI MORAMO NEKAD DA UĆUTIMO: Jelena Kostov objasnila zašto podržava našu glumicu!

Izjava Mirke Vasiljević podigla je mnoge na noge, pa su i ličnosti sa estrade komentarisale da li žensko ponekad treba da zaćuti.

Pevačica Jelena Kostov podržala je mladu majku i objasnila zbog čega.

" Žene u većini situacija mnogo vole da pričaju i pametuju. Baš zbog svega toga, ja sam na Mirkinoj strani. Ona je devojka koja je sve postigla sama. Rodila je troje dece, nastavila da se bavi svojom karijerom, prezgodna je i prelepa, pa šta njoj treba da se zameri. Ponekad mi, žene, moramo da ućutimo", rekla je pevačica koja sve probleme rešava razgovorom.

foto: Printscreen/YT

Ona je priznala i da je ugradila silikone u grudi, a kako kaže, zadnjicu nije korigovala, jer za to nema potrebe.

"Ono što mene sada muči jeste to što me ljudi pitaju da li sam radila nešto za zadnjicom, a to nikada ne bih radila. Ova guza je rezultat mog apetita, ugojila sam se i odmah mi je to otišlo u zadnjicu. (smeh) Inače, svi hvale kako mi je super ovako, a ja sam mnogo tužna jer mi se ne sviđa kada imam višak, iako znam da muškarci to vole. Potrudiću se da smršam do leta", otkrila je Jelena.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir