HTEO JE DA PROBAMO PONOVO, ALI JE OVAKO BOLJE ZA SVE: Dragana Mitar se definitivno RAZVODI od Siniše, a sada je otkrila TAČAN DATUM!

Dragana Mitar rešila je da stavi tačku na brak sa Sinišom Dragutinovićem, a sada je priznala da će se to desiti uskoro.

Bivša modelsica i učesnica rijalitija po izlasku iz Bele kuće saznala je da njen muž ima ljubavnicu, ali da mu odgovara da živi u bračnoj zajednici, što joj se ne dopada.

foto: Printscreen/Instagram



"Ja sam verovala da preko nekih stvari može da se pređe, kad sam izašla nisam znala šta me čeka, mislila sam kad smo se videli... Bio je predlog da probamo ponovo. Neke stvari su me zatekle, jednostavno ne možemo da nastavimo život zajedno dalje. Verovala sam da čovek može da se promeni. Mislim da je najbolje zbog deteta da se raziđemo. Ne živimo zajedno, ja sam u jednom stanu, on u drugom. U sredu ću podneti papire za razvod braka", kaže Dragana u "Premijeri" koja za 3 dana podnosi papire i dodaje:

"Čudno mi je što on nije podneo papire za razvod braka, ne želi izgleda ili mu tako odgovara, ali ja mislim da je tako bolje za sve."

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir