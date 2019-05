ANDREANA I GABRIJELA ŽESTOKO ZARATILE! MOJ BIVŠI MUŽ JE BIO SA NJOM DOK SMO BILI U BRAKU: Čekićeva optužila Pejčevu za aferu, a koleginica joj odmah UZVRATILA!

Andreana Čekić progovorila je o svom bivšem suprugu i njegovoj navodnoj aferi sa pevačicom Gabrijelom Pejčev.

Kako Andreana tvrdi, Ivan Miladinović je još ranije bio sa Gabrijelom, ali nije imala dokaz.

"Ja sam stavila tačku na naš brak zbog sebe, da bih bila srećna jer sam bila nesrećna. Bolja ponuda od mene nema. Ako misliš da je to Gabrijela Pejčev, onda je to njegova ponuda. To je veza koja traje duže, ne otkako smo mi odvojeni, ja sam to znala, ali nisam imala dokaz. On je stalno skrivao svoj telefon. On je neko ko mnogo hvali sebe bez ikakvog pokrića. On je veliki manipulator", rekla je ona, a Gabrijela Pejčev odgovorila je na njene optužbe.

Naime, Pejčeva kaže da je ni kriva ni dužna uvučena u celu priču, kao i da to više ne može da trpi, jer je prošlo mesec dana.

"Ne mogu da verujem čime se žena bavi. Ivan i ja se družimo dugo, prijateljstvo je prekinuto jer je bilo zabranjeno, ne samo sa mnom, nego i sa još jednom koleginicom koja je zgodna. Bio je terorisan, naše prijateljstvo je nastavljeno sada kada je njihova priča privedena kraju. Nikada nismo bili zajedno i žao mi je što Ivan ništa ne kaže, a ima puno toga. Da sam bila sa njim, pa da mi ne bude žao. Ovako sam nepravedno uvučena u celu priču, slušam gluposti već mesec dana. Ja sam tada bila u srećnoj vezi, bila sam zaljubljena. Šta god da kaže ona, mislim da se pere, a čula sam i da ima savetnike koji joj govore šta treba da priča i radi", rekla je Gabrijela u "Premijeri".

