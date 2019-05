KAJA NEĆE DRUGO DETE! Vreme za bebe je do 30. GODINE, mene sada nešto drugo ZANIMA! Pevačica pokrenula LAVINU KOMENTARA!

Katarina Ostojić Kaja sa 19 godina i u prvom braku sa Nikolom Dragojlovićem dobila je ćerku Nikolinu. Sada, kako kaže, ne može sebe da zamisli s malom bebom, a i suprug Džunior Džek uopšte ne insistira na tome.

U trećem braku sa ovim di-džejem pevačica je u braku već pet godina, ali prinova im nije na listi prioriteta. Jednostavno, oni maksimalno uživaju, zajedno sa Kajinom Nikolinom.

"Najiskrenija da budem, ne želim da rodim drugo dete. Mislim da se te stvari rade do 30. godine, posle toga se žene teže odlučuju za to i s godinama je sve teže. Ne mogu da zamislim sebe pored još jedne male babe, nekako sam prerasla to. Sad me interesuju neke druge stvari", kaže Kaja.

"Moj muž nije neko ko insistira na tome, super nam je ovako. Imamo kucu i moje već veliko dete", istakla je ona.

Inače, u najnovijem spotu, Kaja je pokazala da ume i te kako dobro da tverkuje. Na taj način, privukla je ogromnu pažnju javnosti.

"Nikad nisam naučila da tverkujem dobro. To je bio jedan od dva momenta kad sam uspela to da uradim i onda smo ga ubacili u spot, inače nisam baš vična tome. Antitalenat sam za igranje. To sam definitivno potvrdila i zapečatila u šouu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Instruktori su imali ozbiljne muke sa mnom kad je igranje u pitanju. Tako da definitivno nisam igračica."

Javnost poslednjih dana bruji o navodima da se mnoge pevačica bave prostitucijom, pogotovo nakon što je uhapšen makro Mihailo Maksimović krajem februara. Nakon toga u medijima su se pojavili inicijali pojedinih devojaka koje su umešane u prostituciju, a neki su u inicijalima K. O. prepoznali Kaju. Ona je sada odgovorila na te navode.

"Nemam komentar na takve stvari. Ne čitam takve stvari niti me one dotiču", izričita je Ostojićeva.

