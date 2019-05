CECINOJ ĆERKI U PONOĆ DEČKO ĐORĐE SPREMIO ŠOK IZNENAĐENJE! Svi detalji proslave Anastasijinog rođendana u Grčkoj, a na kraju večeri uradila je OVO da otera ZLE DUHOVE (VIDEO)

Anastasija Ražnatović proslavila je rođendan na jednom od najprestižnijih grčkih ostrva Mikonosu, gde se odmara već nekoliko dana.

Anastasija je 21 svećicu sa rođendanske torte oduvala u društvu dečka Đorđa Kuljića i nekoliko najbližih prijatelja, a u ponoć je po grčkoj tradiciji lomila tanjire.

- Prošlo leto Anastasija je boravila na Mikonosu i oduševila se plažama i atmosferom, zato je ove godine pred rođendan odlučila da sa dečkom i nekoliko najbližih prijatelja ode upravo tamo. Nekoliko meseci ranije bukirali su karte, a dva dana pre rođendana zaputili su se na ovo ostrvo. Čim su stigli, Anastasija se prepustila čarima plaža i sa dečkom tokom dana uživala u sunčanju i kupanju. Večeri su provodili na večerama i u šetnji obalom - kaže izvor blizak porodici Ražnatović, i otkriva da je tako bilo i u subotu uveče kada je Anastasija proslavila rođendan.

- To veče je sa Đorđem i prijateljima bila na večeri, a čim je sat otkucao ponoć dečko joj je čestitao rođendan. Konobari su izneli tortu na kojoj je bilo cveće, a muzičari su joj otpevali pesmu “Happy birthday”. Bila je iznenađenja i srećna u isto vreme, na torti je bio vatromet. Nekoliko trenutaka pre nego što je oduvala svećice na torti, nad morem je nebo obasjao vatromet organizovan u njenu čast, a bend je svirao njenu omiljenu pesmu. Grci koji su se zatekli u restoranu rekli su joj da treba, kako to njihovi običaji nalažu, da lomi tanjire. Objasnili su joj da to znači oslobađanje od stresa i rasterivanje zlih duhova te da oni to rade za praznike i rođendane. Anastasija je s osmehom prihvatila da to uradi, a onda su joj doneli nekoliko tanjira. Posle razbijanja svakog usledio je aplauz, što je Anastasiji bilo zabavno. Uživala je u ovom grčkom običaju - otkriva izvor.

Čitavo veče stizale su joj poruke i čestitke od porodice, dok su joj prijatelji i Đole poklon poneli iz Beograda. Anastasija nije neko ko mari za materijalne stvari tako da se nije hvalila šta je dobila. Njoj je najbitnije da je na putovanju s ljudima koje voli i da uživa u plivanju jer tako puni baterije za nove radne pobede. Nakon uspeha koji je postigla sa pesmom „Rane” velika je odgovornost na njoj kakav će biti sledeći singl koji će izbaciti i o tome intenzivno razmišlja.

