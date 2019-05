DŽAJINOJ MILJENICI NIŠTA NIJE SMELO DA FALI! Fudbalski as iskeširao BRDO LOVE za ćerkino venčanje! Kad čujete CIFRU, neće vam biti dobro!

Manekenka Dragana Džajić, ćerka proslavljenog fudbalera Dragana Džajića, izgovorila je sudbonosno „da“ izabranikuMilošu Ivanoviću u subotu popodne u jednom beogradskom hotelu.

Kada su se svi okupili, venčanje je moglo da počne, a sala je bila toliko luksuzno dekorisana da gosti nisu mogli da veruju da tako nešto može da se organizuje u Beogradu. Staklene stolice bile su hit večeri, a za celu dekoraciju bila je zadužena firma "Wedding and Events by Svadbena zvona".



Kada je izgovorila „da“ svom partneru Milošu, Dragana ga je i nagazila jer po starim običajima mora da se zna ko je gazda u kući, a to je sve prisutne nasmejalo.

Mlada je blistala u skupocenoj venčanici, a nakon što su stavili potpis u knjigu venčanih, mladenci su zaplesali prvi ples. Naime, Dragana i Miloš su za numeru uz koju će zaigrati odabrali staru romantičnu pesmu koja datira od 1993. godine, a koju izvode Hulio Iglesijas i Doli Parton - „When You Tell Me That You Love Me“. Nakon toga, atraktivna manekenka otišla je da se presvuče, te se ubrzo pojavila u drugoj skupocenoj venčanici koju potpisuje slavna kreatorka Vera Vang.

Posle plesa usledilo je bacanje bidermajera, a dok su se devojke borile da ga uhvate, cveće je palo pravo u ruke Draganinoj sestri Sanji. Ovaj emotivni trenutak naterao je suze na oči i Draganinom ocu, slavnom Džaji. Dragana i Miloš su kasnije sekli tortu, koja je bila na čak pet spratova i okićena cvećem. Kako otkriva izvor blizak porodici Džajić, ceo ceh je platio mladin otac Dragan, koji nije žalio novac za svoju mezimicu.

- Iako nisu želeli da od venčanja prave spektakl, to se ipak desilo s obzirom na to da su i Ivanovići i Džajići i te kako popularni. U beogradskom hotelu bilo je oko 250 zvanica, a cena po osobi iznosila je 100 evra, dok su luksuzna dekoracija, muzika i garderoba porodicu koštale dodatnih 25.000 evra - kaže izvor i dodaje:

- Ceo ceh platio je Dragan jer nije želeo da njegova mezimica u nečemu oskudeva. Dogovorio se sa Miloševom porodicom da on bude taj koji će platiti venčanje, a oni mogu da im uplate medeni mesec na nekoj od luksuznih destinacija i da im daju novac - otkriva izvor.

