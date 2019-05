TO SAM JA! UMORNA, BEZ FILTERA I ŠMINKE: Ivana Peters (44) pojavila se u skroz PRIRODNOM izdanju, a poruka će se svideti svim ŽENAMA! (FOTO)

Ivana Peters pokazala je svoje lice kada nije doterana tako što je objavila fotografiju na društvenim mrežama.

Pevačica koja ima 44 godine nije imala problem da javnosti predstavi svoje prirodno izdanje, a napisala je i zanimljiv komentar.

"Umorna i potpuno bez filtera i bez šminke. To sam ja. Ja sam to i kad me na TV vrate da se došminkam jer sam bleda. I ja sam to i kad sam imala 57 kg i sad kad imam više. Ima jedna stvar koja je konstanta. Koja me u potpunosti određuje osim mog duha koji se nece smiriti. To je moj glas. To sam JA", napisala je ona na Instagramu.

Kurir.rs, Foto: Sonja Spasić

Kurir