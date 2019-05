ZAJEDNO UZIMALE LOVU OD BIZNISMENA, A SAD SE PREZIRU?! Lunu i Anu finansirali oženjeni BOGATI Makedonci GROF I STOLE! Vodili ih na letovanje u Grčku, pio se NAJSKUPLJI ŠAMPANJAC, plesalo na plaži...

Ana Korać i Luna Đogani vešto se pretvaraju da nisu u dobrim odnosima u rijalitiju „Zadruga“, ali zato u spoljnom svetu imaju zajedničku zanimaciju.

Naime, starleta i blogerka provodile su se prošle godine u Grčkoj pred ulazak u „Zadrugu 2“, ali ko ih je vodio na to egzotično putovanje - kriju kao zmija noge.



Njih dve su na društvene mreže postavljale fotografije s plaže, iz rizorta i luksuznih restorana, ali dva biznismena koja su to sve i finansirala nisu fotografisale.

Kombinacija



U pitanju su oženjeni muškarci - jedan je poznat pod nadimkom Grof, a drugi kao Stole. Obojica imaju porodicu i žive u Bitolju, u Makedoniji.

"Luna i Ana ne žele da se zna da nisu same platile odmor, koji je bio kratak, ali veoma skup. Imale su uplaćen paket-aranžman. Biznismeni su ih sačekali na aerodromu i zajedno su otišli na Halkidiki. Ana je ugovorila to putovanje jer je ona poznavala jednog od njih dvojice otkad su bili zajedno na Mikonosu", priča naš izvor blizak Luni i prepričava kako se društvo provodilo.

"To su bile danonoćne žurke. Finansijeri su žene i decu ostavili kod kuće, njima su rekli da idu na službeni put, a zapravo su uživali sa učesnicama rijalitija. Maltene danonoćno se pio najskuplji šampanjac, plesalo se na plaži... U tom rizortu je sve podređeno turistima s dubokim džepom, pa je diskrecija zagarantovana. Inače, ti momci su poznati po druženju sa srpskim starletama - priča naš izvor.



Ovekovečeno



Lunin prijatelj tvrdi da je sve ovekovečeno jer se tu zadesio prolaznik iz Beograda, koji je sve to snimio.

"Blogerka i starleta su se svima hvalile kako je to bilo njihovo prvo zajedničko rijaliti letovanje, ali celu istinu nisu rekle. One su bile sigurne da će to i ostati tajna, ali tu se našao jedna dečko koji je sve to snimio. Dokazni materijal postoji i na njemu se vidi kako Luna i Ana đuskaju i vrckaju sa tim muškarcima. Ostali su u odličnom odnosu i verovatno će isto ponoviti i ovog leta, ali pošto ne žele da izazovu sumnju, devojke glume da se ne podnose", zaključuje naš izvor.



Luna ljubomorisala MARKO: KRESNUO SAM PREKO 30 RIBA

Nakon što su u „Zadruzi“ prikazane uspomene Marka Miljkovića s Marijanom Zonjić, Luna je pobesnela. - Ja sam drolja s kojom si ti u vezi. Sto puta sam ti rekla to, to što si legao s njima u krevet. Meni je to strašno, ja sam to gledala. Da li si ti išta uradio u ovom rijalitiju srcem? - ljubomorisala je nekadašnja blogerka, a Marko joj je udario kontru: - Ja sam spavao sa preko 30 devojaka, možda čak i preko 50. One sve imaju pravo da kažu da su zaljubljene u mene, da sam im srca slamao. NE PROPUSTITE ZABOLE ME K*RAC, GLUPAČO! Luna napustila Marka! Miljković je izvređao, tako PONIZIO da mu nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Skinula se gola

LUNA POKAZALA GRUDI I ZADNJICU

Luna Đogani, koja se nije libila da ima seks pred kamerama, sada je otišla korak dalje, pa se potpuno svukla i pokazala gole grudi i zadnjicu. Naime, kad je krenula da se tušira, umesto skrivanja, kao što je to do sada radila, ona je jednostavno skinula ogrtač i okrenula se prema kameri. Prvo se videla zadnjica, a kad je ušla u tuš-kabinu, ponovo se okrenula i pokazala grudi.

