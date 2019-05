KARAĐORĐE OČAJAN ZBOG ALEKSANDRINOG POSTUPKA: Ćerka mi je zabranila da viđam unuku, ne da mu čak ni OVO

Karađorđe Subotić požalio se da mu je ćerka Aleksandra Subotić zabranila da viđa unuku Magdalenu tokom dok ona boravi u "Zadruzi" jer je navodno koristi za lični marketing.

foto: Kurir

Bivši rijaliti takmičar za Kurir otkriva da devojka, koja trenutno brine o devojčici, ne dozvoljava da on ima bilo kakav kontakt s devojčicom, pa mu je blokirara telefonske poruke i pozive.



- Ne znam šta se dešava. Kada sam izašao iz "Zadruge" i vratio se u realnost, unuku sam video na kratko i jednom sam je čuo preko telefona. Pre nekoliko dana tražio sam Magdalenu od devojke koja je čuva da mi je da kako bih se snimao za jednu emisiju, ali nije mi dozvolila. Zamislite, kažu mi kako ja iskorišćavam maloletno dete da bih se promovisao, a to nije tačno. Ljudi su samo želeli da snime prilog kako se igram sa malom u parku i to je to. Nisam ja to zahtevao - otkriva Karađorđe i dodaje da je veoma potrešen zbog trenutne situacije jer mu nedostaje unuka o kojoj je brinuo dok je Aleksandra bila u prethodnom rijalitiju.

foto: Damir Dervišagić

- Teško mi je, nikada se ovako nisam osećao. Ja je pazim kao niko, Magdalena me jako volim i mnogo sam joj posvećen. Par puta sam zvao da je čujem, ali ne mogu da dobijem telefonsku vezu. Izbacuju mi se pozivi, a poruke ne odlaze. Mislim da Aleksandra ne dozvoljava da imam kontakt sa unukom, ali nisam siguran. Možda joj je ova devojka prenela da sam joj tražio dete za snimanje. Ništa strašno nisam uradio. Mogu da se promovišem na neki drugi način, nikada svoju unuku ne bih koristio za to. Ne znam šta da radim. Ne bih da budem napadan, ali ovo mi se nimalo ne dopada - kaže Subotić.



Podsetimo, kada je početkom druge sezone "Zadruge" Aleksandra ušla u rijaliti, Magdalenu je čuvala majka njenog tadašnjeg dečka Davida Dragojevića Biljana Dragojević, zbog čega se Karađorđe jako naljutio na svoju ćerku. Ona nije želela njemu da poveri brigu o devojčici jer je smatrala da u Kaluđerici nije bezbedna zbog kriminalnih obračuna u koje je upletena njen porodica.



Marija Dejanović

Kurir