CELA ZEMLJA PRATILA JE SVADBU DŽAJINE ĆERKE! A ovaj detalj SVIMA je promakao: Mlada okrenula jedan broj telefona pa napravila ČUDO!

Dragana Džajić i Miloš Ivanović venčali su se u jednom prestoničkom hotelu. Njihovu svadbu ispratila je cela Srbija, ali jedan detalj skoro svima je promakao.

Naime, prema navodima pojedinih domaćih medija, Dragana se nekoliko dana pred svadbu podvrgla estetskoj intervenciji produženja brade.

"Novopečena mlada je uz pomoć svojih drugarica došla do broja doktorke koja se bavi estetskom hirurgijom. Odmah nakon toga ju je pozvala i zakazala svoj termin jer je želela da za svadbu izgleda što je bolje moguće. Jedina stvar koje se plašila je to da li će imati otoke, jer se datum svadbe bližio. Nakon što je doktorka uverila da ih neće imati, ćerka slavnog fudbalera nije mnogo razmišljala i uradila je zahvat. Odmah nakon produženja brade pomoću filera Dragana je bila zadovoljna rezultatima, bila je jako srećna što je sve ispalo baš onako kako je planirala. Dodatni podstrek joj je dalo to što su kod iste doktorke bradu uradile i Bojana Rajić i Emina Jahović", izjavio je upućeni izvor.

Inače, Džajinoj ćerki ovo nije prva intervencija koju je radila. Na svadbi, svi su komentarisali da nikad bolje nije izgledala.

