ISPUNJENA ŽENA TO NE RADI! Čim je saznao za batine koje je Ena Popov dobila od Marka, oglasio se GAGI ĐOGANI! Ove reči će vam ODZVANJATI U GLAVI!

Ena Popov oglasila se povodom tvrdnji Zorice Marković i Miljane Kulić da ju je bivši dečko, Marko Miljković, tukao.

"O svim ljudima, bilo da su poslovni saradnici, emotivni partneri, prijatelji, poznanici, koji su deo moje prošlosti, od mene ćete čuti sve najbolje, jer bilo ko ko je bio deo mog života, bio je tu sa razlogom, koji je u tom momentu bio valjan", zaključila je ona, ne želeći mnogo da govori o svom privatnom životu.

Njenu izjavu, međutim, prokomentarisao je Gagi Đogani, čija je ćerka Luna mesecima bila u vezi sa Markom u rijalitiju.

"Žena koja je zadovoljna svojim životom, ispunjena u svakom smislu, nikada neće pričati loše o drugim ljudima, bivšim partnerima, kolegama ili prijateljima. O bivšima sve najbolje... Neka je Ena Popov, dama, primer drugima", uz veliki pozdrav voditeljki poručio je on putem Instagrama.

Inače, i nakon Luninog nervnog sloma koji je usledio ubrzo nakon ponovnog raskida sa Markom, Gagi je navijao za pomirenje ovog para. Takođe, tom prilikom je istakao da postoje žene koje Lunine lomove doživljavaju kao da je ona njihova ćerka...

"Dođe do neke sitnice i oni se izvređaju najstrašnije. Što se tiče mene još za Novu godinu sam joj rekao da ako bude ušla sa njim u vezu da mora da pazi u šta ulazi, ali u pozitivnom smislu. Ali otkako je ona ušla u vezu sa njim, meni sve to pije vodu. Preterao je on više puta ne samo danas. To je sasvim normalno u vezi. Imao je veliki pritisak od svih devojaka, pa Miljana, pa pitanja. Luna voli Marka, on voli nju. Ja mislim da će se oni pomiriti, to je definitivno. Samim tim što se on vratio u krevet. Neće je on tako pustiti zbog ljubavi koju oseća prema njemu. Kada god je imala te veze, shvatala je to dramatično, svako ispoljava svoj bes na svoj način. Ja sam rekao ja ću se stalno oglašavati, jer sam Lunina podrška. Ja ima potrebu da se oglasim kao Lunina podrška, da bi Lunine fanove ohrabrio. Neke žene mi se javljaju da završavaju u urgentnom centru jer proživljavaju sve ovo kao da je Luna njihova ćerka", rekao je Gagi u intervjuu za Pink.rs povodom današnje svađe Lune i Marka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir