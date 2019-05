"ANA KORAĆ JE NARKOMANKA" Filip Mijatov UŽIVO izneo NIKAD ŽEŠĆE optužbe. Kada izađe odavde, ona nema nikog!

to se zove ljubav

to se zove ljubav

KURIR NA GALA PROSLAVI ROĐENDANA VESNE RADUSINOVIĆ! Marić zvao muziku za sto: A tek da vidite šta joj je poklonio! To je dugo MERKALA! (KURIR TV)

Stih dana

Kao na živoj rani so peče samoća svakoga trena, ako se ne vratiš, čeka me dno čeka me za sva vremena

Dejan Matić „Kao na rani so“