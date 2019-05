BOMBAMA SU 1999. RUŠILI, A DEDA JE GRADIO! U ZNAK REVOLTA NAPRAVIO JE METU NASRED TERASE! Voditeljka Nataša Aksentijević u centru Zemuna gaji ORGANSKU hranu, a OVO imaju samo ONI

Glumica Nataša Aksentijević, koja je masovniju popularnost stekla kao voditeljka emisije DNK, pored voditeljstva i predstavama, bavi se svojim ćerkama, petomesečnom Verom i četvorogodišnjom Helenom, u čemu joj svesrdno pomaže suprug Dušan.

Natašina porodica živi na dve adrese, u naselju Voždovac, gde je odrastao Dušan, i u Zemunu na adresi gde su ona i njen mlađi brat treća generacija. U ograđenom dvorištu krije se pravi raj porodice Miljuš, kako se kao devojka prezivala Nataša. Odmah od samog ulaza na plac počinje razuđeni stambeni kompleks velike porodice koju naša domaćica zove komuna.

"Evo, pokazaću vam primaći deo kuće, ali sve je to standardno jer svi imaju dnevni boravak, kuhinju, sobe, ali mesto gde ću vas odvesti, na moju čarobnu terasu, e to nemaju svi. To je naše bogatstvo uz decu i zdravlje naravno. Prvo popijmo kafu, sokić, vodu... pa idemo dalje", rekla je Nataša.

"Mnogo volim punu kuću, da ljudi dolaze i prolaze lepo ugoščeni, da ih nahranim kvalitetno i svim onim što ja volim da spremam. Organska zdrava hrana je na našem meniju. To što je uzimamo u velikim količinama to je druga stvar. Moramo da se najedemo da bismo posle mogli da se opustimo i prijatno razgovaramo o lepim temama, a ne gladnii nervozni da pričamo. U tom slučaju bi se pričalo o politici, besparici i drugim mračnim temam, ovako lepo kad se najedemo, pričamo gde ćemo na more i slično", rekla je Nataša.

Nataša je ispričala da je i njen otac vredan čovek i da održava njihove travnjake i cveće sa velikom ljubavlju, ali da je ipak deda izgradio terase nad Dunavom i stepenište.

"Moj deda je zaslužan za ovu lepotu. Još '99. za vreme bombardovanja on je napravio ovu gornju terasu iz inata agresorima koji su rušili. Oni su rušili, a on je gradio. I metu je u znak revolta napravio na sredini terase. Na dedu sam svoja i radim stvari iz inata uprkos osporavanjima sredine. Dokazala sam da voditeljka nužno ne mora biti zgodna i mršava i da se do velikih rejtinga i najgledanijih emisija stiže kvalitetom, a ne samo tipskim izgledom. Na ovom mestu ja se osamim i učim tekstove i spremam se za bitne stvari. Stalo mi je da budem spremna i priznajem da sam štreber. Ovo je moj kutak gde pronalazim mir, to je moj Tibet", ispričala je Nataša Aksentijevič.

U neposrednoj komunikaciji Nataša nam je otkrila da je veliki hedonista i da je najslabija na svoje naslednice i da bi za njihov osmeh učinila sve.

"Popuštam im stalno jer ko će drugi ako neću ja. Još su male, ali kako budu rasle, učiću ih da ne prave kompromise, da budu prvenstveno dobri ljudi, iskonski, a ne lažno i da rade samo ono što ih čini srećnim bićima", rekla je Nataša.

Kurir.rs/Scena/Foto Pritnscreen

Kurir