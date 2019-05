TERAO SAM ALEKSANDRU DA ABORTIRA, ALI ČABARKAPA NIJE HTEO NI DA ČUJE: Srboljub Subotić priznao kako sada mala Magdalena (6) živi! Ne zna gde spava, jede, ima LOŠU MAJKU!

Stric Aleksandre Subotić smatra da je ona veoma loša majka, pa i da o njenoj ćerki Magdaleni (6) brinu nepoznati ljudi u Beogradu i Novom Sadu, dok je ona po rijalitijima.

Srboljub kaže da Aleksandri treba oduzeti dete i da devojčica treba da živi u hraniteljskoj porodici, s obzirom da dete ne zna sa kim je, kada spava i jede.

foto: Vladimir Šporčić

"Čuo sam da je dete navodno kod neke Aleksandrine kume. Ma ko će ga znati! Ona upropašćava sopstvenu ćerku. Nikako ne mogu da je podržim, bez obzira što je Aleksandre ćerka mog brata. Zaradila je silne pare u prošlom rijalitiju, nije trebalo da ponovo ulazi i ostavi dete. Ući će ona i u neki treći rijaliti, nikada se neće opametiti. Drugo je kada kući ostaviš odraslo dete, a ovo što ona radi je katastrofa", rekao je Srboljub koji je šokiran i ponašanjem Magdaleninog oca Aleksandra Čabarkape.

foto: Printscreen

Čabarkapa, prema njegovim rečima, neće da prizna Magdalenu, iako svi znaju da je njegova i smatra da treba da traži DNK test.

"Sa druge strane, mala Magdalena svog oca zna kao negativca. Kad god ga vidi u novinama priča loše o njemu. On za nju i nije tata. Strašno je šta proživljava jedno malo biće koje ni za šta nije krivo. Nagovarao sam Aleksandru da abortira. Šta će joj dete sa Čabarkapom?! Ali taj Čabarkapa nije hteo ni da čuje samo da bi napakostio mom bratu Karađorđu. I majka Ljube je pokušavala da je urazumi, ma haos od života smo napravili jedni drugima u tom periodu. Ona je po svaku cenu želela da rodi to dete. On ju je zaludeo parama, automobilima, lagodnim životom", kaže Aleksandrin stric.

foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

Kurir.rs/Hit, Foto: Nebojša Mandić, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Kurir