PAPARACO KURIR! ALEKSANDRA PRIJOVIĆ LUMPOVALA DO ZORE: Tek se porodila, a ne vadi cigaru iz usta! ONA NIKOTIN, A NJEN MUŽ ŽESTINU (FOTO)

Aleksandra Prijović uživa u majčinstvu, ali se, po svemu sudeći, ne odriče noćnog provoda zbog male bebe.



Pevačica se sa suprugom Filipom Živojinovićem u sredu uveče pojavila na nastupu kod venčanog kuma Ace Pejovića i lumpovala do zore. On je pevao na otvaranju jednog splava, a ona to nije želela da propusti.

foto: Ana Paunković

S njom i Filipom bio je i Dragan Brajović Braja, ali i Žika Jakšić, producent „Granda“.



Paparaco Kurira uslikao je pevačicu i pastorka Lepe Brene na splavu, a čim je ušla u klub na vodi, Prija je odmah zapalila cigaretu. Nije da smo brojali koliko je popušila, ali mnogi prisutni su komentarisali da cigaretu celo veče nije ispuštala iz ruke. Ona nikotin, a njen muž žestinu.

Snajka Bobe Živojinovića nije se odrekla poroka iako se porodila tek pre dva meseca. Ona uživa u nikotinu, koji konzumira godinama, ali se nadamo da toliki broj cigareta neće uticati na njene glasne žice, s obzirom na to da je u velikom stilu odlučila da se vrati na muzičku scenu.



MODERNA MAMA

RUŽICA USPAVALA BEBU, PA U PROVOD

Ružica Veljković pojavila se u javnosti prvi put nakon rođenja ćerke. Nosila je mini suknju i bilo je vidno da se nije mnogo ugojila. Ona se super snašla u ulozi majke, a tu je i baka, koja je čuvala unuku dok se Ružica provodila u gradu. foto: Ana Paunković

Kurir.rs/N. Mijušković/Ana Paunković

