MILJANA KRVNIČKI IZUDARALA ZOLU PO GLAVI: Lazar PREKLINJAO da mu POMOGNU: Pustite me, muka mi je i vrti mi se u glavi! (VIDEO)

Miljana Kulić izudarala je po glavi svog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu dok su bili u spavaćoj sobi, posle čega se di-džej žalio na vrtoglavicu i mučninu i tražio je pomić.

Naime, Kulićeva mu je najpre pretila, a potom mu zadala snažan udarac. Potom su izašli u dvorište, gde su se dalje svađali i polivali vodom.

Kada se njihov sukob okončao, Zola je došao pred kapiju i molio da bude puštan napolje da bi bio pregledan.

"Manta mi se u glavi, nije mi dobro. Udarila me je šakom u glavu. Pustite me da izađem, da me pregledaju!", govorio je Zola.

Podsetimo, Lazar je raskinuo sa Miljanom, što je ona teško podnela, iako je od rastanka nekoliko puta pokušavala bezuspešno da se pomiri sa bivšim verneikom, on nije mogao da joj oprosti, već je ostao pri svom stavu da nisu jedno za drugo.

Izgleda da Miljana ne može da izdrži gubitak ljubavi, pa pokušava na sve načine da ima kontakt s njim. I njoj je pozlilo u jednom trenutku, gušila se i povraćala.

