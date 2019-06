ZERINA SMUVALA DADU GLIŠIĆA! Posle Zadruge uživa pored pop pevača!

Zerina Hećo već skoro dva meseca uglavnom boravi u Beogradu, ali razlog nije samo snimanje pesme i spota, kako je ona rekla, već i njena nova ljubav - Dado Glišić.



Popularni kantautor i bivša učesnica "Zadruge" uplovili su u ljubavnu vezu neposredno nakon što su se upoznali, odnosno posle njenog učešća u rijalitiju.

S obzirom na to da je od tada prošlo manje od dva meseca, još uvek ne žele da to javno saopšte, iako su sigurni da je to ljubav za ceo život. Naš izvor kaže da ih stalno viđa kako se šetaju ulicama držeći se za ruke.

"Prošle nedelje srela sam ih na Dorćolu u blizini Skadarlije, tamo Dado ima stan. Šetali su ulicom i držali se za ruke, a Zerina je imala crnu periku i tamne naočare, valjda da je niko ne prepozna. Koliko sam shvatio, Zerina je često u Beogradu kod Dada, izgleda da je njihova veza baš ozbiljna", rekao je naš sagovornik.



Hećova je pre nedelju dana izjavila da joj Glišić radi prvi singl i da mu je zahvalna jer ju je izvukao iz ponora.

"Dado je kontaktirao sa mnom i ponudio mi pesmu. Ja ispravo to nisam shvatila ozbiljno, jer ko još danas želi nekome tek tako da pomogne, ali, eto, Dado Glišić je čovek koji je bez ikakve koristi rešio da mi ponudi pesmu i pomogne u građenju muzičke karijere. Bila sam u apsolutno lošem stanju, nije mi bilo ni do čega. Verujte, da Dado nije kontaktirao sa mnom, ne znam šta bi bilo. Život nas iznova uči, a mene je naučio da postoje ljudi koji će vam se naći kada vam bude najpotrebnije", rekla je starleta.



Podsetimo, Zerina je postala poznata kao učesnica "Parova", gde je u prošloj sezoni skrenula pažnju po skandaloznom ponašanju, seksu pred kamerama, kao i čestom konzumiranju alkohola. Bila je udata za kontroverznog Sarajliju Rusmira Heća, s kojim ima maloletnu ćerku (5) i u vezi sa Banetom Čolakom s kojim je i ušla u "Zadrugu".

