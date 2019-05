JA SE CELA RASPADAM: Spekulisalo se da Emina Jahović ima problem sa SILIKONIMA, a sad se BRUTALNO obratila dušebrižnicima!

Emina Jahović stigla je u tajnosti u Beograd povodom posla, a progovorila je o spekulacijama da joj se raspadaju silikoni u usnama.

Naime, pevačica vodi računa o svom izgledu, a s obzirom da je imala mnogo posla, nije stigla da trenira.

"Trudim se da odvojim vreme za sebe i svoju decu i za biznis, to me dosta okupira. Pokušavam da sve stignem. Bila sam u Italiji, pa u Kini i nisam stigla da vežbam, to mi je teško palo", kaže Emina. Ona je istakla da sa svojim bivšim suprugom Mustafom ima dobar odnos, a da je na sinove Javuza i Jamana veoma ponosna.

Jahovićeva je poručila onima koji govore da joj se usne "raspadaju" da brinu o sebi.

"Ja se cela raspadam, ako pitate te dušebrižnike, ali sve je u redu i na svom mestu. Neka brinu oni o sebi", poručila je Emina.

