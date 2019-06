LEPA BRENA JE 12 DANA LEŽALA NEPOKRETNA ZBOG BOLESTI: Pevačica priznala sa čim se borila i kako danas vodi računa o zdravlju!

Lepa Brena imala je trombofiliju zbog koje je ležala nepokretna 12 dana, ali je priznala kako je kasnije ponovo ugrozila svoje zdravlje.

Pevačica je ispričala da je izgubila vazduh na jednom nastupu, gde nije pila vodu, a unutra je bilo mnogo ljudi i morala je da potroši dosta energije. U jednom trenutku Brena je primetila da joj je ruka ljubičasto plava.

foto: Printscreen

"Nije mi palo na pamet da bi trebalo da prekinem koncert, prebacila sam mikrofon u levu ruku, a desnu podigla gore i ona je dobila normalnu boju. Čim sam se vratila u Beograd otišla sam na VMA na pregled krvnih sudova gde su mi konstatovali totalno začepljenje vene suklavije i potpazušne vene desne ruke. Bila sam na terapiji, ležala sam faktički nepokretna 12 dana, sa rukom koja je stajala u jednom položaju, tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gde su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspeli da mi saniraju i da mi se otvori 70 odsto suklavije i 100 odsto potpazušne vene. Bio je to bio prvi moj susret sa trombofilijom. Bila sam u šoku", rekla je Lepa Brena u emisiji "Na prvom mestu".

foto: Damir Dervišagić

Tromboza joj se vratila 2005. godine, a Brena kaže da je za neke stvari sama kriva.

"Podigla sam ručnu i totalno promenila način ishrane. Okrenula sam se ishrani bogatoj omegom tri i omegom šest, barenom mesu bez prasetine i jagnjetine, sve kuvam u vodi i na pari, izbacila sam hleb iz ishrane, jedem voće i povrće i volim da popijem jednu ili dve čaše vina. Cela ta priča je postala veoma umerena, ne smete ni da se prejedete ali ni da budete gladni. Volim da plivam, šetam I radim jogu", kazala je Lepa Brena.

foto: Printscreen/Prva

