VIKI JE POKAZALA KOLIKO JE LOŠ ČOVEK: Miloš Bojanić ne ratuje samo sa Zoricom Brunclik, evo šta mu je uradila Miljkovićeva!

Miloš Bojanić nije se samo sukobio sa Zoricom Brunclik, već i sa još jednom koleginicom sa estrade.

Naime, na promociju njegovog sina nije došla Viki Miljković, iako je bila pozvana, a pevač je imao surov komentar.

foto: Dragan Kadić

"Ja sam iznenađen što se ona i muž nisu pojavili. Baš me je negativno iznenadila. Mogla je posle snimanja da dođe. Ona je najviše od svih morala da dođe jer ja sam njoj dao pesmu a dinar jedan joj nisam uzeo. Hvala joj što me je sada ispoštovala i pokazala kakva je osoba. Nek joj je na čast! Zna ona dobro koliko sam joj pomogao u karijeri, ali neka, sve to neko vidi", rekao je on i dodao:

"Mi Bojanići rođeni smo da uvek pobeđujemo, a neka su svi oni živi i zdravi. Da je Viki pravila promociju, ja bih došao i da sam na samrti. Ma iz bolničke postelje bih ustao i otišao samo da me ona vidi, pa bih se vratio da ponovo legnem. A ona je imala snimanje i završila to svoje snimanje i otišla kući umesto kod nas! Nije čak ni poruku izvinjenja poslala, ni cveće, ni telegram, a sve je to mogla. Ali ne, ona je samo pokazala koliko je loš čovek."

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Kurir