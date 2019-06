OTKAKO JE OPERISAN RETKO IZLAZI IZ KUĆE! A komšije i te kako imaju šta da kažu o harmonikašu: Bosanca ćerka stalno obilazi, nije bilo NAIVNO! Ne sme više ni da pije!

Dragan Stojković Bosanac, najstroži član žirija "Zvezda Granda", operisao je srce pre manje od mesec dana. U komšiluku kažu da ga sada, kako manje radi, mnogo češće viđaju.

"Viđam ga stalno, kada god šetam psa u kraju. Ranije sam ga ređe sretala, gotovo nikad. Retko je bio kod kuće, puno je radio, često je bio na poslovnom putu... Međutim, otkad se operisao, potpuno je promenio životne navike", ispričala je jedna komšinica.

"Sada sa suprugom često šeta posle ručka, u kasnim popodnevnim satima. Hoda sitnim koracima, valjda ne sme puno da se zamara, tako sam čula da su mu lekari rekli. Kažu i da je morao da smrša i da je promenio režim ishrane. Pričaju u kraju i da ne pije više alkohol... Ne znam šta je od toga istina, ali izgleda ta operacija na srcu uopšte nije bila naivna", dodala je ona.

Ćerka Džidža se, kažu, odselila još pre više od godinu dana, ali operisanog oca stalno obilazi.

Ima Bosanac i sina, ali on nije toliko vezan za oca kao Džidža. Ona je njegova mezimica - kaže komšinica.

foto: Printscreen/Instagram

"Pa, mi njega obožavamo. Sada, doduše, slabije svraća jer mora da leži i miruje, ali ranije je dolazio non-stop. Ćaskamo o svemu, najviše o takmičenju za 'Zvezdu Granda', o takmičarima i o žiriju. Pitali smo ga da li su one svađe među njima deo scenarija, ali on kaže da nisu i da se dešavaju spontano. Super je on lik, uvek nam ostavi bakšiš", kažu iz obližnje prodavnice.

foto: Printscreen/ZG

