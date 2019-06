DEVOJKE SU GA OPSEDALE: Biljana Obradović došla na venčanje Lole Smiljanića, progovorila o njegovoj prošlosti, a onda i o svojoj SVADBI! (FOTO)

Biljana Obradović prisustvovala je svadbi Milana Lole Smiljanića i Tamare Čupković, pa je progovorila o fudbalerovoj prošlosti.

Portparolka "Partizana" i voditeljka otkrila je da su Lolu žene opsedale i napadale, posebno zbog njegove harizme koju ima i danas.

"On je imao takvu harizmu i ima je i dan danas, da su devojke iz javnog sveta, a i one koje to nisu, kada se on pojavi, to je bilo dvadeset na njega jednog i hajde sad vi dragi muškarci recite "ne", pogotovo kada imaš 25, 26 godina", rekla je Biljana i progovorila o svojoj svadbi:

"Budući da sam portparol Partizana već 6 godina, znači da sam promenila 10 fudbalskih trenera, i ne znam koliko fudbalera, i da zaista imam sjajan odnos i da me svi mnogo vole, onda možda napravim dve svadbe. Jednu fudbalsku, a drugu da pozovem par zvanica. Mi smo u međuvremenu postali jako dobri drugari, tako da sam sigurna da će meni neko sa te strane i kumovati."

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir