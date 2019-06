SINOVI LENE KOVAČEVIĆ U NEVERICI! A ovo joj je NAJTEŽE palo: Pevačica se oprobala u potpuno NOVOJ ULOZI!

Lena Kovačević pozajmila je glas crtanom junaku Kalifi u animiranom filmu "Manu Munja", koji se trenutno prikazuje u beogradskim bioskopima.

"Ovo je zapravo treći put da dajem glas u sinhronizaciji, a kada biram uloge, važno je da odgovaraju meni i mom senzibilitetu, posebno ako postoje pevački delovi, važno je da je to muzički nešto što me privlači. Volim da dajem glas u crtanim fillmovima, pre svega jer to sada gledaju i moja deca, a i poseban je doživljaj, nisam glumica, ali trudim se da se dobro spremim. Kalifa je jedna mala, snalažljiva i pre svega šarmantna ptica koja postaje devojka Manua, glavnog lika, i cela priča je toliko lepa", kaže Lena.

Inače, ona je pevala i naslovnu pesmu, koju u originalu izvode Kejt Vinslet i Vilijem Defo.

"Najveći izazov je dati nešto zaista svoje, biti autentičan. Čast je pevati u crtanim filmovima, jer su deca iskrena i potpuno direktna publika, dok je 'Manu Munja' retko savršen film za decu jer priča o životu na jedan lep i realan način, tako da mi se uloga Kalife zaista dopala."

Lena smatra da su sinhronizacije ozbiljan posao, jer se istovremeno radi više stvari.

"Ovde je bio poseban zadatak doneti i samu pesmu koja je vokalno zahtevna, veliki je raspon same pesme i stilski je ona prava filmska produkcija na svetskom nivou. Film je osvojio prve nagrade na nekoliko svetskih festivala, s razlogom. Inače, najteže je bilo prilagoditi naš jezik, izgovor, akcente, da budu bliže originalu. Srpski jezik u tom smislu nije lak za prilagođavanje."

Sinovi Vuk i Teodor su uvek iznenađeni kada mamu čuju u animiranom crtanom filmu.

"Iznenađeni su, ali negde su se već navikli da me čuju ili vide na ekranu pa više nije preveliko iznenađenje, valjda postane prirodno u nekom trenutku kao što je meni bilo prirodno da vidim mog tatu, to je samo jedan deo posla", istakla je ona.

