KITIĆ JE ODRASTAO NA SELU I PRVO JE SA TRAKTORA ZABAVLJAO NAROD! Pevao je iz DUŠE, a maštao da postane PROFESOR: Ovako je JEDNA NOĆ u Vogošći promenila SVE!

Mile Kitić nikada nije krio da je odrastao na selu. On je radio sve što je trebalo! Starijoj braći pomagao je i u težim fizičkim poslovima, a kada je u selo stigao prvi traktor, to je bio veliki doživljaj za šestogodišnjeg Mileta.

Već tada je ljude zabavljao uz pesmu i tamburicu. Tako je dobio priliku da se sa vlasnikom traktora vozi po celi dan, dok on ore, Mile je svirao i pevao uz tamburicu, to su bili njegovi prvi nastupi pred meštanima.

Oni su, inače, pričali medijima da je Mile bio prava atrakcija i na slavama, te i da se i dalje prepričavaju dogodovštine koje su se desile kada on zapeva gostima.

Mile, međutim, nije od samog početka muziku smatrao za svoju profesiju. On je je maštao o tome da postane profesor fizičkog vaspitanja i da igra fudbal. Tako je bilo sve do kraja osnovne škole, odnosno osmog razreda. Kada je išao u četvrti razred srednje škole, imao je i prvu tezgu, i to onu novogodišnju. Pevao je u jednom lokalu na dočeku Nove godine u Vogošći i odlično je prošao. Zaradio je mnogo novca.

Takođe, jedini je u to vreme pevao grčke pesme u Sarajevu. Jedan drug kupio mu je grčku gitaru buzuki. Navežbali su blok grčkih pesama i postali prava atrakcija.

Jedan od ključnih momenata bio je uspeh na festivalu na Ilidži 1978. godine. Mile Kitić pokupio je prvu nagradu novinara, publike i žirija u vrlo oštroj konkurenciji sa pesmom "Mala iz Novog Pazara".

Saradnja sa "Južnim Vetrom" Miletu Kitiću donela je veliki uspeh i popularnost. Objavio je svoj prvi album, koji je dostigao tiraže od nekoliko stotina hiljada primeraka. Saradnja je počela 1984, kada je Mile Kitić imao 32 godine.

