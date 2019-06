RAJOVIĆU USRED NASTUPA DIGLI DEO PORODIČNOG NASLEĐA! Pevaču ukraden prsten vredan 10.000 €! Ovo će zauvek da PAMTI!

Boban Rajović tokom gostovanja u Austriji pre oko par meseci doživeo je peh koji će zasigurno još dugo pamtiti. Naime, tokom nastupa ostao je bez skupocenog komada nakita, prstena vrednog 10.000 evra, koji se u njegovoj porodici prenosi sa kolena na koleno.

- Boban je nastupao u prepunom klubu, tokom noći je napravio pauzu da predahne i otišao do garderobe. Hteo je da se osveži i popriča sa saradnicima, a u jednom trenutku je skinuo vredan prsten koji je nosio. To je porodično nasleđe od dede, prenosi se sa generacije na generaciju, i Bobanu je zaista drag jer pored finansijske vrednosti ima i emotivnu. U tom trenutku su ga pozvali da se vrati na scenu, adrenalin je proradio i on je potpuno zaboravio da je skinuo nakit. Kada je završio sa nastupom, nije ga bilo. Alarmirao je obezbeđenje, objasnio im šta se dogodilo i da je prsten ostavio na stolu, a nakon potrage na svu sreću on je pronađen. Pevač je odahnuo i nagradio momke koji su mu pomogli, pa se zadovoljan uputio ka hotelu.

Boban je na ove navode odgovorio:

- U pitanju je za mene značajna uspomena, na kraju je sve prošlo kako treba. Bitno je da je publika otišla zadovoljna sa mog nastupa, da smo se svi dobro proveli, a prsten je vraćen.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/Blic/Foto: Kurir

Kurir