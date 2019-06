ŠUŠKALO SE DA ĆE SE POMIRITI, A ONDA JE PEVAČICA POKRENULA PROCES RAZVODA CRKVENOG BRAKA! Kija i Sloba prestali da razgovaraju!?

Sloba Radanović otkrio je da je na odnos sa Kijom Kockar stavljena nikad veća tačka. Posle vesti da je pevačica pokrenula i proces razvoda crkvenog braka, javnost je ostala zatečena po saznanju da bivši supružnici više i ne razgovaraju.

"Ne, ne čujemo se Kristina i ja. Nismo u svađi, nego samo smo prestali da se čujemo i da pričamo", ispričao je on u jednoj emisiji.

Sa druge strane, od muške suze Sloba, pak, uopšte ne beži.

"Ne, ne plačem zbog toga. Dugo nisam plakao, ali znao sam da zaplačem i mislim da to nije sramota, jer je to osećanje kao i svako drugo normalno", priznao je on u Premijeri.

