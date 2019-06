SPUSTIO BIH SE NA NIVO LEPOG MIĆE I BABA ZORKE, ALI ZA 100.000 € VREDI RIZIKOVATI! Bojan Tomović bi u rijaliti? Hoće i apartman sa kupatilom SAMO ZA SEBE!

Otkako je Bojan Tomović priznao da boluje od bipolarnog poremećaja, te obelofanio delić svoje borbe, pevač je privukao ogromnu pažnju javnosti. Međutim, na pitanje novinara da li bi ponovo ušao u rijaliti, objasnio je zašto ne treba nikada reći nikad.

Inače, Bojan je svojevremeno bio učesnik "Farme", ali brzo je bio diskvalifikovan.

"Nikada ne reci nikada, jer kad god sam rekao nikada, život me ubrzo demantovao. Tako da, i ako bih ponovo ušao u rijaliti, ušao bih isključivo zbog para i borbe protiv stigme i diskriminacije obolelih, da dokažem da smo mi bipolarni 100 puta normalniji od onih nepregledanih, jer kažu da kod nas nema normalnih, ima samo nepregledanih. A i, brate, moraju se plaćat' računi. Mada, znam da mnogo rizikujem, jer bih morao da se spustim na nivo "Lepog" Miće i baba Zorke, pa bi bilo svađa na koje burno reagujem, psujem ko nenormalan, pa bih se k'o na 'Farmi' pokazao kako ne treba, ali za 100 hiljada evra unapred vredi rizikovati. Trenutno se rijalitiji iz celog regiona otimaju oko mene, čak i iz Hrvatske, pa sam im rekao: 'Gospodo, može, ali to košta 100 hiljada evra unapred, plus poseban apartman sa kupatilom samo za mene i naravno da ne budem kažnjavan ukoliko zaspim preko dana, zbog terapije koju pijem za bipolarni poremećaj".

