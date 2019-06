SANJA STANKOVIĆ TRAŽILA DA JE HITNO VODE U POLICIJU! Hoću da kažem sve o prostituciji, zovite mi advokata! VIDELI JE U KATALOGU, A ONDA JE ZAVLADALA PANIKA!

Stankovićeva je pod pritiskom svoje devojke Jovane Tomić Matore odlučila da proveri da li je uhapšeni makro Mihajlo Maksimović pominjao da je ona njegova glavna radnica



Sanja Stanković upala je u ozbiljnu paniku zbog priča da je učestvovala u elitnoj prostituciji. Ona je usred programa zatražila od produkcije da je hitno odvede u policiju.

Naime, Sanja je najpre tražila da joj pozovu advokata, pa da dalje proveri „ko je taj makro Mihajlo“.



- Tražim od produkcije da hitno pozove mog advokata i sa njim me odvede u policiju na informativni razgovor. Hoću da proverim da li je taj makro Mihajlo pominjao moje ime ili nije, da li me policija tereti zbog nečega. Hoću da me izvedu da saznam šta se dešava - izjavila je Stankovićeva i dodala da hoće da joj se potvrdi da li je Mihajlo Maksimović stvarno rekao da je ona njegova glavna radnica.



- Molim sve da me puste da idem sutra na informativni razgovor. Moja porodica gleda ovo, hoću da idem tamo. Šta god, da vidimo o čemu je reč. Shvatila sam da je Miljković hteo da me uvredi, pa mi je spomenuo to kako bih se osetila loše - poručila je starleta nakon što je Marko Miljković prethodno rekao da je video Sanju u jednom katalogu, a zatim je istakla da je Stanija pomenula makroa.

Sanja je bila odlučna u nameri da ode u policiju prvenstveno pod pritiskom svoje devojke Jovane Tomić Matore, koja je poručila da bi se ona potpuno drugačije ponašala u toj situaciji.



- Da se o meni ovako priča, ja bih grebala na vrata. Ako hoćete da se svađate sa nekim, najlakše je da pokrenete tu temu. Meni je mogao prošle godine da bude ukaljan ugled da nije reagovala produkcija. Smatram da bi trebalo da ide u policiju. Ne znam šta ljudi dobijaju ako iznose to, a nemaju dokaze - napomenula je Matora.



Luna napala Marka ZBOG TEBE NAS MEŠAJU U TU PRIČU



Zbog priče o prostituciji, Luna Đogani i Marko Miljković imali su žučnu raspravu, kada je blogerka vikala da ne treba da se upliću u taj slučaj.



- Moraš li da budeš deo te priče, ustani lepo i reci da nije istina, u čemu je problem? Hoćeš da se posvađamo sa svima. Zašto da budemo upleteni u priču o prostituciji? Ti daješ povoda da nas mešaju u tu priču - besnela je Đoganijeva.



