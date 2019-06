NAČEKAO SE! VOZALA GA JE MESECIMA! Tržanka otkrila SVE DETALJE prve vrele noći sa Rašom: To je bilo nešto NEJSMEŠNIJE što mi se desilo U ŽIVOTU!

Goca Tržan u svom stilu - bez dlake na jeziku, otkrila je javno sve detalje prve vrele akcije sa sadašnjim suprugom Rašom Novakovićem. Kako je istakla, to je bilo nešto najsmešnije što joj se dogodilo u životu.

"Rašu sam vozala za se*s dva, tri meseca. On se baš zainatio da mi uleti klizeći. Na kraju kad sam shvatila da mi treba da nabustujem hormone i da se malo sredim jer sam bila u očajnom psihofizičkom stanju i pristala sam. On je došao sa obrijanim nogama, mučenik. Trebalo je da uzme mašinicu da skrati dlake, ali mu komšija nije dao, pa se obrijao i došao kod mene sa upaljenim nogama. Taj naš se*s je bilo nešto najsmešnije što mi se desilo u životu! Ne mislim najlošije nego smo se smejali. On je bio smešan, u jednom trenutku je u naletu strasti samo rekao: 'Čekaj, nešto me svrbi'. Ljubav boli i svrbi", zaključila je u razgovoru sa Ognjenom Amidžićem u emisiji pevačica Goca Tržan.

