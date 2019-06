DŽONI DEP JE MOJA PRVA LJUBAV: Ovako je Kaja Ostojić reagovala kad su je pitali da li bi PREVARILA muža sa holivudskim zavodnikom!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić nedavno je upoznala Džoni Depa, koji je ostavio veliki utisak na nju.

Ona je trebalo da odgovori na pitanje da li bi muža Džuniora Džeka prevarila sa holivudskim zavodnikom, a sve vreme je izbegavala konkretan odgovor.

Nju su pitali i da li ju je Džoni muvao kada su se sreli, ali ona je strućno izbegla bilo kakvu dalju diskusiju i sve vreme se smeškala. Na kraju je samo kratko prokomentarisala.

"Izgleda fenomalno, on je heroj mog detinjstva! On je moja prva ljubav! Mislim da ima 50 i nešto godina. On je jedan veliki gospodin, ja sam velika gospođa", rekla je Kaja u emsiji "Ami Dži šou".

