SRĐAN I ONA SU SE RAZVELI, ALI IMAJU DETE: Nataša Miljković priznala šta joj je SIN obećao da nikada neće uraditi!

Nataša Miljković i Srđan Timarov nisu više u braku, ali imaju sina o kom zajedno vode računa.

Između ovog nekadašnjeg para nema "zle krvi", a sada je Nataša progovorila o njihovom sinu koji uskoro ulazi u pubertet.

"On mi je obećao da njega pubertet nikad neće drmnuti. Ja sam rekla: Ti ćeš jednog dana da ustaneš i moji zagrljaji će da ti smetaju, želećeš da budeš sam u sobi... On je rekao: 'Mama, ja nikada to neću biti'. Tako da se ja držim za njegovu reč", rekla je ona i dodala:

"Sa mnom i Srđanom on sve deli. O simpatiji, školi, terenu i ako je to sada, nadam se da će biti i narednih godina."

