BILO JE TURBULENTNO: Dragana Mitar opisala šta se dešavalo između Siniše i nje posle RIJALITIJA, pa otkrila da će se sa ovim BIVŠIM videti, a svi ga ZNATE!

Dragana Mitar progovorila je o svom razvodu i sinu Jovanu koji će ostati kod nje kada se ona rastane od Siniđše Dragutinovića.

"Jednostavno, popričali smo i shvatila sam da nema potrebe da se pravi priča. Najbitnije je dete i da ostanemo u korektnim odnosima, ali da se raziđemo. Ništa loše i ružno neću reći, definitivno je proces u toku. Najbolje za oboje je da svako vodi svoj život", rekla je ona i ispričala šta se dešavalo čim je napustila rijaliti:

"Sačekao me, a ja sam rekla da ne znam šta se dešavalo napolju. Došli smo kući kod bake i deke, nisam budila sina. Siniša me odvezao, popričali smo i tad je bilo turbulentno, pričali smo danima, odmah smo se posvađali. Sada se sve stabilizovalo. Auto sam dobila, sam mi je suprug kupio, ovim putem mu zahvaljujem. Jovan je mnogo pametno dete, on još nije svestan, vidi da sam u emisijama, vezan je za mene. Vidim da kapira i da mu to ne predstavlja problem, ne silimo ga. Kada želi, Siniša može da ga uzme. On se nije izjašnjavao da bi uzeo starateljstvo, ja sam odgovorna majka. Joca je sa mnom, s njim može da se vidi."

Dragana je kasnije rekla za "Alo" kako joj je Edo iz Novog Pazara, kog su u rijalitiju zvali "Gospodin Torta" velika podrška.

"Tačno je da je "Gospodin Torta" u Beogradu. Treba tek da vidimo šta će biti sa nama. U svakom slučaju, on je tu, podrška mi je i to mi puno znači", rekla je ona.

