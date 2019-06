RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA NE JENJAVA! Andreana optužila Ivana da ju je u braku varao sa koleginicom! Pajčeva i muž uzvraćaju udarac! ISPLIVAO SAV PRLJAV VEŠ!

Zvezda "Granda" Andreana Čekić optužila je muža Ivana Miladinovića da ju je varao tokom braka te da je sada u vezi sa Gabrijelom Pejčev.

Ivan tvrdi da ga je Andreana varala sa muškarcem tokom dvonedeljnog boravka u Beču u avgustu prošle godine.

"Ona je mene prevarila krajem avgusta prošle godine. To se dogodilo u Beču. Dobio sam tu informaciju nakon što smo se rastali u oktobru. Osoba koja mi je to rekla nema razloga da me laže. Tada se pisalo se da me je varala sa Emirom Dulovićem ali nije u pitanju on. Reč je o muškarcu koji je svima poznat, ali za sada neću da otkrivam njegov identitet. Ukoliko bude nastavila da me proziva, otkriću s kim me je varala", zapretio je Ivan, a na priče je Andreanu varao sa Gabrijelom kaže da to nema veze sa mozgom.

"Ta priča nema veze s mozgom. Ona tvrdi da sam je varao sa Gabrijelom zato što smo pet dana posle svadbe se dopisivali. Andreana hoće da se opere od ove priče sa oženjenim tako što napada mene. Nije mi branila da se viđam sa Gabrijelom, ali me je uvek popreko gledala ako mi stigne poruka od nje. Smetalo joj je što smo u kontaktu. Sada se Gabrijela i ja viđamo svakodnevno bez ikakvih problema", rekao je Ivan.

"Mislim da me ona proziva jer joj treba marketing pošto joj uskoro izlazi pesma i zato što je u vezi sa oženjenim, pa hoće preko mene da se opere od te priče. Ti si odvojila muškarca od žene i deteta, a sada sam joj ja kriva?", poručila joj je Gabrijela i osvrće se na njenu aferu sa oženjenim kolegom Semirom Džankovićem.

"Razlika je u tome što sam imala 21 godinu, sto puta rekla da mi je žao što sam to uradila. To je moja najveća greška, a ona nalazi opravdanje ta svoju vezu"

S druge strane, Andreana i dalje tvrdi da su Gabrijela i Ivan bili ljubavnici i odgovara Pejčevoj da treba da smrša i "da je glas jedino što ima".

"To radi onaj ko nema hvata za nečiji izgled. Bolje bi bilo da uzme časove pevanja, da popravi svoje stanje, da uloži pare u pravu pesmu, a ne da snima kavere mojih pesama, jer ne leže. To što negira vezu sa Ivanom jeste što joj on ne da da prizna, da bi on u javnosti stvorio sliku poštenog čoveka koji nije varao suprugu, a odgovara mu da se nne zna za njih da bi imao bolju šansku kod žena. A možda ga je čaki sramota da kaže da je posle najbolje pevačice bio sa polovičnom. Gabrijela neka shvati da sam srećna što uživa s njim", rekla je Andreana.

