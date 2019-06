LAST MINUTE PONUDE ZA JUN U TRAVELLAND-U UZ POPUSTE DO 60%!

Dobar smeštaj je jedan od ključnih činilaca dobrog odmora. Želite udobnost i kvalitet usluge, ali po povoljnim cenama? Ostvarite to uz „Travelland“-ove sjajne last minute ponude i rezevišite hotel uz popust do čak 60%! Popusti su aktuelni za rezervacije do 8.6. zato požurite i iskoristite ovu odličnu ponudu!

foto: Promo

Leda Village resort 3* predstavlja pravu oazu mira za sve one koji su željni opuštanja. U blizini tradicionalnog sela Horto, smešten u malom zalivu, kompleks se kroz maslinjak blago spušta ka sopstvenoj plaži i kristalno čistom moru. Leda Village resort je smešten na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži, a u okolini je i mnoštvo divljih, ali i uređenih plaža. Izgrađen je u tradicionalnom stilu Peliona i ukrašen folklornim slikama i vitražima, što ga čini posebnim i upečatljivim. Gostima su na raspolaganju bazeni, sauna, jacuzzi, ležaljke na plaži i oko bazena, dečiji klub i igralište, teretana, tereni za sportske aktivnosti. Animacija i za odrasle i za decu je odlična jer hotel nudi mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti, među kojima su i časovi grčkog plesa, kao i časovi grčke kuhinje! Za ovaj hotel aktuelni su popusti do 11%!

foto: Promo

Specijalna ponuda: uz sopstveni prevoz, 10 noćenja na bazi polupansiona: od 21.6 do 1.7. 2019. rezervišite po ceni od 536€ po osobi, pri čemu dvoje dece do 4, odnosno 12 godina dobijaju smeštaj gratis!

Na prelepoj Sitoniji, nedaleko od gradića Nikiti nalazi se Porfi Beach Hotel 3*. Hotel je u potpunosti klimatizovan i poseduje: restoran, tavernu, glavni bar i bar na plaži, baštu, mini market, parking, bazen, kao i bazen za decu i igralište za najmlađe goste. Na raspolaganju su i mogućnosti za bavljenje sportovima, kao što su: tenis, stoni tenis, odbojka na plaži, a mogu se iznajmiti i pedaline. Porfi Beach Hotel je pogodan za porodice sa decom i nudi vrlo prijatnu atmosferu po povoljnim cenama. Za ovaj hotel aktuelni su popusti do 11%! Specijalna ponuda: uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa doručkom: od 21.6. do 1.7.2019. rezervišite po ceni od 324,5€ po osobi!

foto: Promo

Aristoteles Beach Hotel 4* se nalazi u mirnom delu Atifosa na poluostrvu Kasandra. Hotel se sastoji od osam zasebnih zgrada poređanih u vidu amfiteatra, pa veliki deo soba ima predivan pogled na more. Sobe su prostrane i komforne. Recepcija radi 24h gde gosti imaju internet konekciju, na raspolaganju gostima su i restoran, bar, bar pored bazena i na plaži, otvoreni bazen, mini market, besplatan parking... Za ovaj hotel aktuelni su popusti do 60%. Specijalna ponuda: uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa all inclusive uslugom: od 21.6. do 1.7.2019. rezervišite po ceni od 481€, pri čemu dvoje dece do 6, odnosno 12 godina dobijaju smeštaj gratis!

foto: Promo

Nedaleko od gradića Uranopolisa nalazi se Alexandros Palace Hotel 5*, smešten na zelenoj padini sa privatnom plažom, wellness centrom i teniskim terenom. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija i apartmana. Odlična hrana, ljubazno osoblje, kao i brojni sadržaji, poput bazena, dečijih igrališta, bilijara, a la carte restorana, tv sale, večernjeg plesa sa živom muzikom, učiniće vaš odmor nezaboravnim. Uz aktuelne popuste do 27%, 10 noćenja na bazi polupansiona sa polaskom 21.6. rezervišite po ceni već od 1140€ za dvoje odraslih i dete do 12 godina ili dvoje dece do 6 godina.

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Zainteresovani mogu vršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir