HTEO SAM DA PROBAM TO SA SILIKONJARAMA, A SAD ĆEMO MALO DA SE SUDIMO: Filip Mijatov surovo opleo po Ani Korać, a evo što joj je davao PARE!

Filip Mijatov je objasnio kakav je poklon poslao bivšoj devojci Ani Korać za rođendan i zbog čega se kaje.



Ana Korać je za Filipa rekla da je preko nje samo želeo da bude poznat, a on je to oštro demantovao:

"Ja da sam hteo da budem poznat na taj način, ja bih muvao Cecu na primer, a ne Anu Korać."

On je objasnio da ima novac, ali nikome nije bila jasna potreba da ga šalje Ani Korać.



"Ne znam šta da vam kažem ljudi. Imam fetiš s takvim devojkama, kurvama i hteo sam da imam s.ks s tim silikonjarama. Nikada to nisam probao. Znate, bio sam u braku, razveo sam se i jednostavno hteo sam da probam te devojke koje ulažu u sebe, jednostavno hteo sam da ka.am te ku.ve. A te pare što je ona tražila to uopšte nije problem. To je interes za interes, hteo sam probam takve devojke", izjavio je Filip.

"Ja Anu jednostavno više nikada ne želim da vidim, pomirenje je nemoguće. Bio bih indijanac da se to desi. Malo ćemo da se sudimo", završio je Filip.

