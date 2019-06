GODINAMA SU SE DRUŽILE, A ONDA SE SVE PROMENILO: Marija Veljković progovorila o detaljima iz privatnog života, ovo niste znali o voditeljki Slagalice!

Marija Veljković progovorila je o svojoj porodici i poslovnim obavezama, ali je priznala i da je neke stvari izgubila.

"U zavisnosti od toga koji je dan i da li imaju neke dodatne aktivnosti, jurim dalje, vodim ih na časove engleskog jezika, balet, dok ih suprug vodi na plivanje. Kada nemaju obaveze, idemo kući, šetamo parkom", rekla je ona i dodala:

"Nastojim da popodne i veče budu posvećeni porodici, osim ako uveče ne igram predstavu ili imam neku drugu obavezu. Sa decom tada ostaje tata. Neću vam se žaliti kako je sve to mnogo teško, jer sam sama sve to sama izabrala, i, iako ima zahtevnih momenata, uradila bih to ponovo."

Ipak, neke dugogodišnje prijateljice nisu više deo njenog života. Marija je objasnila da joj je život doneo nove ljude, a otišli su oni koji nije trebalo ni da budu tu.

"Nisam od onih mama koji guše pričama o deci, družim se i sa ženama koje ih nemaju, pitam ih za njihov posao ili dečka, kao što one imaju dobar odnos sa mojom decom", zaključila je Marija.

