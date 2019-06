TONI CETINSKI DOBIO NAGRADU U SRBIJI! Zahvalio se, a onda poslao Hrvatima JAKU PORUKU: Ovu nagradu bih posvetio svima koji su iz Srbije, a sviraju u Hrvatskoj, a onda spomenuo Joksimovića!

Hrvatski pevač Toni Cetinski dobio je priznanje za pevača godine, a njegov govor iznenadio je mnoge.

"Muzika nema granice. Ovu nagradu bih posvetio svima onima koji to dokazuju svojim radom na terenu. Svima onima koji iz su iz Srbije, a sviraju u Hrvatskoj. Onima koji sviraju kvalitetnu muziku, pa se publika pojavljuje na njihovim koncertima i kupuje ulaznice. Isto tako i onima iz Hrvatske koji u Srbiji nastupaju i koje publika ovde voli. To je glavni i najbitniji dokaz", istakao je Toni Cetinski, ali se ovde nije zaustavio.

"Voleo bih da Joksimović dobije nagradu za rad u Hrvatskoj, što mislim da je jako daleko, moramo biti samokritični. Na poslednjem albumu sam imao autore, od kojih većina nije iz Hrvatske, osim Mirslava Rusa, ali je i on pravoslavac. Zašto me nema u nominacijama za Porin? Eto zato. Voleo bih da se to promeni, da i ostale države razmišljaju tako, da muzika nema granica, počevši od nas samih. Zato sam ovo namerno hteo da kažem, na ovoj dodeli", dodao je Cetinski, dok ga je publika podržala aplauzom.

