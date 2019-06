VERNA STAROM STAJLINGU I ŽESTOKIM MOMCIMA! Ivana Buha se povukla iz javnosti! Evo kakva se danas pojavila u javnosti! (KURIR TV)

Cela karijera pevačice Ivana Tulović Buha, koja je bila udata za svedoka-saradnika u slučaju ubistva Zorana Đinđića, Ljubišu Buhu Čumeta, obeležena je kriminalom, u kojem je i sama "do guše“!

foto: Vladimir Šporčić

Ivana se danas pojavila u Prvom osnovnom sudu povodom tužbe da je tokom suđenja zbog krađe "ferarija" davala lažni iskaz pred sudom.

Ona je pojavila u prepoznatiljivom stilu, sa indogo plavom bojom kose, bez reči je ušla u sud.

foto: Vladimir Šporčić

Ivana je bila u braku sa Čumetom s kojim ima ćerku, a razveli su se 2017. godine dok je svedok-saradnik bio u zatvoru. Njihov brak je bio put turbulencija, a sem što joj je finansirao karijeru, Ivana Buha je 2015. godine došla u policijsku stanicu Palilula da prijavi supruga Ljubišu Buhu za nasilje u porodici, koje je, prema njenim rečima, trajalo šest godina od kada su se upoznali.

“Ljubiša je počeo da me vređa, da bi u jednom momentu dohvatio nož i zatim mi prišao i levom rukom me uhvatio za vrat kao da će da me udavi, a desnom, u kojoj je držao nož, mahao mi je ispred lica, da bi ga u jednom trenutku naslonio na moje grlo. Ne gledajući da li se iza njega nalazi naše dete, nož je bacio preko glave, a on je pao na dete”, ispričala je ona tada u policiji.

Čume i Ivana razveli su se posle 10 godina braka i od 2017. godine već dve godine ratuje zbog starateljstva nad maloletnom ćerkom i podelom imovine.

"Iako je na nezakonit način od mog klijenta tražila milion evra, ona neće od njega dobiti ništa", rekao je tada Buhin advokat Zdravko Đukanović.

Ivana je rekla tada da joj je bivši muž iz zatvora pretio ubistvom.

foto: Dado Đilas

Ona je izjavila da ju je Čume pozvao telefonom i rekao: “Ako budeš svedočila, iseći ću te na komade i skuvati!”, kaže izvor.

Kako prenose mediji, Ivana je bila dugo u vezi Brankom Jevtovićem-Jorgom, poznatim kriminalcem, koji je likvidiran, kako se pretpostavljanja, zbog kriminalnog transfera fudbalera Nikole Lazetića i sukoba oko podele novca.

Ivana je navodno bila direktan učesnik u prenošenju i skrivanju nelegalno zarađenog novca, kao član kriminalne grupe njenog nevenčanog supruga Jorge!

Ona se sumnjičila da je učestvovala u nelegalnom prenošenju novca, iz Crne Gore u Srbiju, zajedno sa svojim suprugom Čumetom, ali nikako 10 miliona evra, već oko 1-1.5 miliona, što je moguće preneti u omanjem džaku ili većoj kesi. Ivana se sama kvalifikovala, kao učesnik u navodnim ubistvima, koje je organizovao njen muž Čume, pošto je o tome, kako sama tvrdi, sve znala, a nije prijavila policij!

foto: Vladimir Šporčić

