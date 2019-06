GODINAMA JE TRPELA I PATILA ZBOG STJEPANA, A ON JOJ JE SAD UKRAO SRCE! Jelena Rozga u vezi sa 10 godina mlađim Srbinom! SVE NAŠLA U NJEMU!

Popularna hrvatska pevačica Jelena Rozga o ljubavi nerado govori iako je u nekoliko navrata, od kada je raskinula dugogodišnju vezu sa Stjepanom Hauserom, isticala da bi volela da nađe srodnu dušu sa kojom će provesti ostatak života.

Izgleda da su želje počele i da joj se ostvaruju jer kako tvrdi dobro obavešetn izvor Jelena Rozga je sa tridesetogodišnjim Srbinom uplovila u vezi i to samo nekoliko meseci od raskida sa Stjepanom.

foto: Prentscreen Premijera

- Jelena je posle raskida sa Stjepanom jako patila i nije mogla ni da zamisli da će joj se tako brzo desiti nova ljubav, uz koju će potpuno zaboraviti na loše iskustvo. Novog dečka upoznala je preko zajedničkih prijatelja na jednom beogradskom događaju malo posle burnog raskida, dopali su se jedno drugom od prvog trenutka i bilo je jasno da će kad-tad završiti zajedno - kaže izvor i otkriva da je posle višenedeljnog dopisivanja sa prijateljima i njihovog ubeđivanja da treba da krene dalje, Rozga pristala da izađe na večeru sa deset godina mlađim dečkom.

- Budući da su oboje karijeristi i da ne žive u istim državama, nekoliko prvih meseci veze ređe su se viđali, ali kada god se ukazala prilika, trčali su jedno drugom. On je godinama živeo i radio u više evropskih gradova i tek skoro se vratio u Srbiju. Jelena je išla kod njega, on je dolazio u Hrvatsku i nekako su uspeli da opstanu. Desetogodišnja razlika u godinama im ne prvi nikakav problem, on je mazi i pazi i okrenut joj je sto posto. Posle Stjepana, koji je prema njoj bio jako loš, bio joj je više nego potreban muškarac koji mu je potpuna suprotnost - priča izvor koji kao razlog za to što kriju vezu vidi Jelenin strah.

Kurir.rs/Alo

Kurir