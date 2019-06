NIJE JELICA JEDINA KOJA JE POMIŠLJALA DA SE UBIJE! Sestre Dabović šokirale pričom o zlostavljanju u porodici, a Milica otkriva KO JE MUŠKARAC koji joj daje snagu da preživi NAJTEŽE BITKE!

Milica Dabović je rešila da nakon stravičnih priča o zlostavljanju u porodici, progovori o svom sinu, koga obožava i kome zahvaljuje na snazi koju joj je davao o najtežim periodima.

- Majka me je ceo život učila: "Ko tebe kamenom, ti njega hlebom". Tako sam odrasla. Mnogi su me gazili, i danas me gaze, ali i dalje čvrsto stojim na nogama. Patim, raspadam se u sebi, ali ne odustajem. Znate, nije Jelica jedina koja je pomišljala da se ubije. Imala sam i ja takve trenutke - priznala je košarkašica u svojoj ispovesti.

- Stefan mi je najbolja terapija. Od kada je u mom životu, ne postoje nikakvi problemi, loši ljudi i negativne kritike -zaključila je Dabovićeva.

