MRAČNA TAJNA HITA GOCE TRŽAN! Ovo je zapevala pre 20 GODINA, a i danas mnogi GRCAJU U SUZAMA kad je čuju!

Pevačica Goca Tržan pre dve decenije godine snimila je veliki hit "Čujem da za mene pitaš", a kako se navodi, on krije veliku tajnu. Većina je ovu pesmu slušala dok je tužna i plakala uz nju i ne znajući da, prema pisanju pojedinih medija, tekst krije priču o devojci koja je podigla ruku na sebe.

Takođe, nije poznato da li je u pitanju istinit tragičan događaj ili fikcija.

"Tamo me je sam Bog sakrio od tvog lepog lica, jer na nebu nema brojeva, nema ulica da me nađeš. Čujem da za mene pitaš, da me sanjaš isto kao pre. Bolje idi mojoj majci pa joj priznaj ko je kriv za sve..."

foto: Damir Dervišagić

