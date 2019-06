SRAMOTA ME DA IZAĐEM NA ULICU ZBOG ALEKSANDRE: Davidova majka nikad surovije oplela po bivšoj snajki, a zbog ovoga Dragojević treba da se KLONI Lazara!

Biljana Dragojević progovorila je o svom sinu Davidu i njegovom odnosu sa Lazarom Jeremićem, ali i o Ani Korać.

Ona smatra da Lazar njenom sinu nije pravi prijatelj, jer priča iza leđa svima i laže. Dragojevićeva majka je dodala kako Lazar i ne bi trebalo sa Aleksandrom nijednu reč da razgovara o Davidu i Ani sa kojima deli i dobro i zlo.

"Taman kad su se stišale strasti i navodi o Aninoj prošlosti, Lazar je opet podgrejao priču i to pred kraj rijalitija kad su kočnice već na izdisaju. Svima, ne samo Davidu", objasnila je Biljana i priznala šta sada misli o Ani Korać:

"Žao mi je što sam bila oštra prema Ani, jer o njenom navodnom bavljenju prostitucijom ne postoji za sada nijedan dokaz. Njena prošlost bi prvenstveno trebalo da zanima Davida, a ne mene."

Davidova majka sada misli da je Aleksandra Subotić manipulatorka i lažov.

"Toliko laži je izrekla o svima nama. David je u šoku, ali i ja šta je sve slagala o njihovom odnosu. Ne znam prosto kako to može da radi i kako osobe poput nje imaju smelosti da se ponašaju beskrupulozno. Samo o meni kakve je sve bljuvotine pričala, to pas s maslom ne bi mogao da pojede. To da me je izdržavala i sređivala moj lokal i kuću su totalne besmislice. Sramota me je da prođem naseljem Veternik, i gradom uopšte, nakon što je takve gluposti Aleksandra govorila o meni. Njeni fanovi su poverovali da je ona meni davala novac, a istina je skroz drugačija: ja sam plaćala vrtić Magdaleni i pružila joj uslove kao princezi", rekla je Biljana.

