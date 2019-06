BIJE GA GLAS DA JE ZALJUBLJEN U NJEGA, A EVO ŠTA JE JERA DAVIDU U STVARI! Mitrova ih raskrinkala: On sebe ni trunku NE CENI!

Dragana Mitar progovorila je javno o odnosu Lazara Jeremića i Davida Dragojevića, pa istakla da Jera ni nju nije slušao kada m uje skretala pažnju u rijaitiju na sve što se dešava.

"Ja sam Lazaru rekla, mi smo se tamo družili, da napolju stiče utisak da je Davidu posluga. Mnogo je potcenio sebe, nije se iskazao da je ono što je on. Sve će to shvatiti kada izađe napolje. Drago mi je što je konačno shvatio jer su mu zasmetale neke stvari kod Davida. Ljudi te cene onoliko koliko ti ceniš sebe, s obzirom da on ne ceni sebe ni trunku ne znam zašto bi se on ljutio. Ne sviđa mi se što se Lazar ne bori za sebe, što nije napravio neku svoju priču, kao da trčka za Davidom i Anom. Treba da bude svoj, treba da pravi šou. Bio je zabavan dok je bio sa Natašom, stvarno je imao neke svoje kvalitete ali u nekim stvarima slikanje sa medom i neke gluposti napolju izgleda totalno drugačije. Mislim da mu to ne treba da mu je to samo minus za njega", priča Dragana, pa dodaje:

"U kući se druži i sa muškarcima i sa ženama, ali jeste privržen Davidu. Ja ga ne znam iz spoljnog sveta možda je takav i sa svojim drugovima, on prenosi takvu sliku da ljudi to zaključuju. Ja mislim da je Laki totalno drugačiji napolju da je u kući pogubljen. Sva ta prijateljstva, ako mogu da budu prijateljstav se napolju iskristališu, drugačije će biit kada izađe napolje kad David ode na svoju stranu on na svoju. Sa Davidove strane nema ništa, a sa Lazarove - ne poznajem ga dovoljno da bih rekla da je sklon istom polu. Bio je dečko Natašin, pa sa Marijanom, imala sam prilike da vidim da ima komunikaciju sa ženama. Što se tiče kuće samo je David, nije još neki muškarac."

