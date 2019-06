HAOS! ALEKSANDRIN OTAC I DAVIDOVA MAJKA SE SASTALI: Biljana otkrila šta je Karađorđe radio u njenom stanu! (VIDEO)

Biljana Dragojević oglasila se na društvenim mrežama i priznala da se videla sa ocem Aleksandre Subotić, Karađorđem, koji je odneo sve stvari njegove unuke Magdalene.

Naime, Aleksandra je sa ćerkicom boravila u Veterniku kod Davidove majke, a sada je Karađorđe došao da uzme stvari i ostavio krevet.

"Sinoć je bio Karađorđe i odneo stvari i igračke Magdalenine, ali nije odneo krevet i plakar nije hteo, rekao je da neće da se tu meša i neka oni (Aleksandra i David) to rešavaju kada izađu, no međutim kako su potekle javno priče ponižavajuće od strane Aleksandre kako će David spavati u njenom krevetu, ja sam našla mlad bračni par kome ću pokloniti te stvari, koji počinju život od nule, tako da David neće koristiti. Fanovi koji su to kupili na poklon i stalno prigovaraju, pa zar u svojoj kući treba da misli šta će neki tamo fan da napiše. E više neće do toga dolaziti, jer nema ništa više od fanova", napisala je Biljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

