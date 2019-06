ZAUVEK JE OTIŠAO PRE 8 GODINA, A NJEGOVA MAJKA SA JEZOM U GLASU PRIČA O ZLOJ SUDBINI: Rana ne zarasta posle stravične pogibije Darka Radovanovića! Roditelji i DALJE PLAČU!

Darko Radovanović tragično je nastradao 11. juna 2011. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Ostružničkog mosta prema Surčinu. Sutra se navršava osam godina od smrti pevača za kojeg su kolege, prijatelji i porodica imali samo reči hvale.

"Nikako se ne osećam. Loše mi je, moj suprug je mnogo bolestan, ali uvek izađe na grob. Imao je infarkt 2003. godine, a 2008. godine je oboleo od teške bolesti. On kaže: ''Ne znam kako ću sutra, ali moram da odem''. Biće tu naš kum Dušan, pa će nas voziti, on je Darku bio kum na venčanju, to mu je školski drug. Već dve nedelje ima da se ne osećam nikako, mnogo sam nervozna, stalno plačem. Uhvati me neka seta za mojim Darkom i ne mogu da se obuzdam, mada smo moj suprug i ja usmereni na naše dve unuke koje čuvamo, to su ćerke našeg najstarijeg sina", počela je Stana priču i dodala da njenu tugu umanjuje samo sreća izazvana uspesima Darkove ćerke Lare koja će samo dan nakon godišnjice smrti oca napuniti 12 godina

"Nakon što je Darko otišao, mi smo se u potpunosti posvetili unukama, utehu smo pronašli u njima. One unose radost u naš život. Imamo četiri unuke, to je bogatstvo. Imam četiri lepotice. Dve unuke čuvamo mi, majka ih je ostavila i mi smo preuzeli brigu o njma", završila je majka pokojnog pevača.

