NAJMLAĐA PINKOVA ZVEZDICA NIKA PURIĆ IMA VELIKA OČEKIVANJA: Hoću duet sa Tonijem Cetinskim!

Takmičari Pinkovih zvezdica u petak veče predstaviće se svojim izvedbvama u drugoj polufinalnoj večeri, a među njima će se naći i Nika Purić (10), koja će se boriti za svoje mesto u finalu.

foto: Ana Paunković

Najmlađa učesnica ovog muzičkog takmičenja oduševila je region svojom harizmom i vrcavošću, zbog čega su njeni nastupi dostigli i po nekoliko miliona pregleda na Ju tjubu. Nika otkriva na koji način se priprema pred izlazak na veliku pinkovu scenu, koga simpatiše od članova žirija, kome zamera na komentarima, ali i kako vidi sebe jednog dana kao glumicu ili pevačicu u Amrici, a volela bi da snimi i duetsku pesmu sa Tonijem Cetinskim.

Pripremaš li se za polufinale i koju ćeš izvesti tačku?

- Spremam se za polufinale i za finale, jer se nadam najboljem. Sve radim sa puno ljubavi i osmeha, i do sada sam na taj način stigla do svog polufinalnog mesta. Moju numeru će te čuti u petak, a do tada je iznanađenje.

Koliko dugo traju tvoje pripreme za nastup, s obzirom na to da imaš teške koreografije, a pritom si kostimirana od glave do pete?

- Pripreme traju koliko imamo vremena. Nekada se probudim jako rano i samo kažem: "Znam šta ćemo da pevamo". Onda se stvore ideje i za kostime i celokupan nastup.

Imaš li tremu kada staneš na scenu?

- Nemam već samo leptiriće u stomaku koje moj profesor pevanja Danijel vadi pred sam nastup.

Ko ti je omiljeni član žirija i kako se osećaš kada pozitivno komentarišu tvoju izvedbu?

- Milan Stanković, a čini mi se i ja njegova omiljena zvezdica. Kakve god komentare dobijem ja prihvatim dobronamerno i potrudim se da se popravim.

Čije reakcije se najviše plašiš i zbog čega?

- Obično Gocine jer je nekako najstrožija prema meni, iako se privatno poznajemo. Ona je vrlo pravična i često prestroga i nagrdi me baš, baš, baš (smeh).

Ko ti je pevački uzor i čiju karijeru bi volela da slediš?

- Obožavam Mariju Šerifović, Beyonce, kao i Lepu Brenu čije sam pesme često pevala. Volela bih da budem ja, i da na svoj način ostavim pečat na muzičkoj sceni.

foto: Kurir

Maštaš li da jednog dana postaneš slavna pevačica?

- Maštam da postanem glumica i pevačica u Americi.

Sa kojom muzičkom zvezdom bi snimila duet?

- Ima ih više, ali ako bih morala da izaberem jednog bio bi to Toni Cetinski.

Pašiš li se konkurencije u polufinalu?

- Ne plašim se, mi odrastamo zajedno već četiri godine i kao porodica smo, a ne konkurentni.

Priželjkuješ li pobedu i kakvi su ti planovi ukoliko se dogodi trijumf?

- Ja sam najmlađa zvezdica u ovom polufinalu i nije realno da pobedim jednu Antoniu Gigovsku, ali svakako plasman u finale je već moja pobeda. Kao i moje ime.

Marija Dejanović

Kurir