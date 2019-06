SANJA JE PROSTITUTKA, TO JE JASNO KAO DAN: Bivši zadrugar otkrio sa kim je sve bila Matorina devojka, a evo šta kaže za ANU KORAĆ!

Pavle Jovanović nedavno je izašao iz rijalitija, a sada je otkrio detalje o Sanji Stanković.

Sanja Stanković se prema njegovim rečima provereno bavi prostitucijom.

"Za Anu nisam čuo, a za Sanju sam čuo i to ne od malog broja ljudi. Za Sanju je to jasno kao dan, nemam dokaz, ali da znam, znam. Ona je za pare bila i sa nekim političarima i sportistima, ali o imenima ne želim da pričam jer su neki od njih moji prijatelji i neću da im ugrožavam brak", rekao je Pavle.

Jovanović je progovorio i o odnosu sa Draganom Mitar, na koju je bio ljut što mu nije rekla da ulazi u rijaliti.

"Ona i ja smo bili na rođendanu zajedničkog druga i ona je došla sa Edom (njenim bivšim ljubavnikom prim. aut.) i bilo je jasno da od nas nema ništa i nismo komunicirali. Ali svakako to nije bio prvi put da dolazi sa Edom. Bila je i na splavu kod mene sa njim dok joj je muž bio tri separea ispod njihovog", rekao je on i dodao da su se posvađali zbog sitnice:

"Razlog je jedna jedina svađa koju smo imali, a i ona je sitna svađa. Onda me je pozvala i rekla da ipak ne može da se razvede i ostavi muža. Da li se viđala tada s njim ili ne, ne znam, ali mislim da nije jer smo stalno bili zajedno."

On je priznao i da je savetovao Davida da prvo raskine sa Aleksandrom, a onda se "smuva" sa Anom.

"On mi je rekao da je to uradio u emisiji na radiju, ali me je slagao. Ja njega razumem jer sam se ja jednom našao u takvoj situaciji", rekao je Pavle.

