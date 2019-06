PIKIRALA SAM STAN: Katarina Grujić priznala u kom evropskom gradu će kupiti nekretninu, bićete iznenađeni!

Katarina Grujić planira da živi sa svojim dečkom Samirom kog je tek nedavno pokazala javnosti.

Pevačica je otkrila i da li kupuje stan u luksuznom beogradskom kompleksu.

foto: Sonja Spasić

"To za Beograd na vodi, stvarno nije istina, ja sam rekla da ću jednog dana izaći iz porodičnog doma, ali nisam rekla ni gde ću, ni s kim ću, ni šta ću. A što se tiče stana u Parizu, ja sam pikirala da kupim stan i moram to da ostvarim sebi u životu i sigurno ću to sebi ostvariti", rekla je Katarina.

Ona je prokomentarisala i kako će se ponašati kada joj novinari dođu u goste.

"Ja očekujem da vi dođete i sa snimite mene kako ležim u krevetu ili sam na terasi, ispijam kafice, u nekom bade mantilu od perja", rekla je Grujićeva u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir